Sfortuna 76ers: dopo Harden, si ferma anche Maxey

Infortunio al piede e alla caviglia sinistra per Tyrese Maxey subito nel corso del match vinto da Philadelphia contro Milwaukee: dai primi esami sono state escluse lesioni gravi, ma la certezza arriverà soltanto dopo le analisi più approfonditi delle prossime ore. A fine partita, chiusa dai Sixers con Maxey fuori dal parquet per tutto il secondo tempo, il giovane talento della squadra della Pennsylvania è uscito dall’arena indossando un tutore alla gamba per evitare ulteriori traumi. Un colpo involontario incassato mentre provava ad arrivare al ferro in transizione, fermato da Carter sul finire di un super primo tempo per Maxey - autore di 24 punti e 5 assist, con 9/12 dal campo e 3/4 dall’arco; in campo sostanzialmente per tutta la prima metà di gara per cercare di non far pesare l’assenza degli infortunati James Harden e Tobias Harris. Ora però potrebbe fermarsi anche lui e la rotazione di Philadelphia diventerebbe un vero e proprio rebus complicato da risolvere per Doc Rivers.