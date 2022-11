Gallinari ha in mente una data per il suo rientro

Non chiude del tutto la porta a un suo possibile ritorno in campo in questa stagione Danilo Gallinari, che ha parlato nelle scorse ore del suo recupero, della Nazionale Italiana e di quanta voglia abbia di riprendersi un posto all’interno del roster azzurro e di quello dei Boston Celtics - che hanno puntato su di lui in estate - nella speranza di poter ripagare sul parquet la fiducia. “Sta andando bene, ho ancora una lunga strada davanti però sta andando tutto molto bene, più veloce di quanto ci si aspettava. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che si sono conquistati il Mondiale, proveremo a portare a casa un bel risultato. La voglia di tornare è tantissima, soprattutto vedendo le prestazioni della squadra, siamo forti; vedere i ragazzi giocare mentre sei in panchina è sempre molto difficile per un giocatore ma fa parte del percorso, mi auguro di tornare entro la fine della stagione”. I Celtics, prima forza della Eastern Conference, sognano di arrivare fino in fondo anche nella primavera del 2023: in quel caso potrebbero ritrovarsi in corsa un’arma in più da sfruttare in uscita dalla panchina.