Golden State è straripante in avvio: Minnesota ko

NBA

Golden State si muove: le ultime sul mercato NBA

La squadra di San Francisco ha grossi problemi difensivi in questa stagione - passata all’essere la seconda alla 27^ in NBA per resa - e vuole porre rimedio, aggiungendo stazza e qualità nella propria metà campo a un roster che ha deluso soprattutto in uscita dalla panchina - con giovani che non si sono mostrati all’altezza. Per questo Golden State sta trattando con Phoenix, San Antonio e Indiana: scopriamo insieme quali sono le principali trame di mercato delle ultime ore

PHOENIX VUOLE CEDERE JAE CROWDER, SEPARATO IN CASA DA TEMPO | Di questo stiamo parlando ormai da settimane: Jae Crowder non fa parte della rotazione Suns, vuole andare via, ma Phoenix non ha ancora trovato la giusta offerta o quella soddisfacente per lasciarlo andare via. Ora che la rotazione della squadra dell'Arizona si è accorciata però, tocca correre ai ripari: di questo potrebbero approfittare diverse franchigie NBA

L’OFFERTA DEI MILWAUKEE BUCKS PER JAE CROWDER | La squadra del Wisconsin ha messo sul piatto Grayson Allen - giocatore che con il ritorno in campo di Pat Connaughton ha perso spazio e impatto nella rotazione dei Bucks - ma non pare essere una pedina gradita dai Suns, che hanno bisogno più di un’ala che di una guardia