Uno dei falli tecnici più incredibili che capiterà di vedere quest'anno lo ha incassato Steph Curry nei secondi finali della gara dei suoi Warriors contro Minnesota. E lo ha incassato volontariamente, scegliendo di alzarsi dalla panchina (dove stava aspettando la sirena finale) per esultare in maniera plateale a un canestro dei suoi compagni. Quello che da quest'anno non si può più fare, per il regolamento che impone uno stretto decoro ai giocatori quando seguono la gara dalla panchina. Ma dietro al tecnico a Steph Curry c'è di più, perché il n°30 di Golden State ha scelto di farselo fischiare per manifesterare solidarietà a Draymond Green, colpito dallo stesso provvedimento a 1:19 dalla fine della gara dopo la sue esultanza susseguente un canestro di Jordan Poole (Green. Poole. Sì, quei Green e Poole...). Il settimo tecnico della stagione all'ala degli Warriors arriva infatti quando Green si mette ad andare avanti e indietro sulla linea di fondo imitando la conclusione vincente del compagno. Gli arbitri sanzionano il tecnico e allora Curry - quand'era già passato un altro minuto - sceglie anche lui di "immolarsi" ai fischi arbitrali per dimostrare il suo supporto a Green, per poi riderne di gusto insieme in panchina.