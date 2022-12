I principi William e Kate a vedere Boston-Miami

Serata speciale per i Celtics che si godono il primo posto a Est e la 14^ vittoria nelle ultime 15 gare davanti a una coppia d'eccezione - il principe d'Inghilterra William e sua moglie Kate Middleton, ospiti per tre giorni a Boston che non hanno voluto perdere l'occasione di ammirare in prima fila le prodezze di un Jayson Tatum da 49 punti, travolgente contro i Miami Heat

Al loro primo viaggio ufficiale fuori dai confini del regno dopo la morte della regina Elisabetta, il principe William e sua moglie Kate Middleton hanno scelto Boston per un tour di tre giorni in cui sottolineare la vicinanza della monarchia britannica (attraverso il suo volto più giovane) alle battaglie contro il surriscaldamento globale e alle politiche sociali per aiutare le persone in difficoltà economica. Il tutto culminerà con la consegna di un prestigioso premio nella giornata di venerdì, ma prima i due reali non hanno voluto perdere l’occasione di sedersi a bordocampo in prima fila a seguire la gara tra Boston Celtics e Miami Heat. Al loro fianco presenti anche il sindaco della città Michelle Wu, il governatore dello stato Maura Healey, oltre al presidente dei Celtics Steve Pagliuca e sua moglie Judy: un comitato d’accoglienza per due tifosi biancoverdi molto speciali (che non hanno perso occasione di twittare la loro appartenenza con “Let’s Go Celtics”).