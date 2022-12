Scoppia il caso Trae Young: si rifiuta di giocare

Gli Atlanta Hawks, pur con un record di appena 13 vittorie e 10 sconfitte, occupano attualmente il quarto posto a Est, un risultato tutto sommato accettabile per una squadra che ha investito tanto prendendo Dejounte Murray in estate. Eppure non è tutto oro quel che luccica, anzi: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, c’è una tensione che va avanti da diverso tempo tra l’allenatore Nate McMillan e la stella della squadra Trae Young, esplosa fragorosamente prima dell’ultima gara interna contro Denver, alla quale Young non ha preso parte. Secondo quanto riportato l’All-Star era alle prese con un problema alla spalla destra per la quale aveva intenzione solamente di sottoporsi a dei trattamenti al mattino, decidendo poi nel resto della giornata se scendere in campo oppure no alla sera. McMillan invece avrebbe chiesto alla sua stella di partecipare allo shootaround, fare trattamenti e poi giocare senza tentennamenti. Quando Young ha ribadito la sua volontà di farsi curare e decidere in seguito, McMillan ha presentato due opzioni alla sua point guard: partire dalla panchina o non presentarsi neanche all’arena. Tra le due opzioni Young ha scelto la seconda, con il risultato di lasciare gli Hawks — già alle prese con le assenze di due titolari come De’Andre Hunter e John Collins — decisamente a corto di opzioni contro i Denver Nuggets, pur riuscendo comunque a vincere la partita. Young si è poi allenato normalmente e sarà in campo nella prossima partita, con gli Hawks che non hanno in programma di multare o sospendere il giocatore.