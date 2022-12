Clarkson-Kuminga a contatto: è rissa tra n°00

highlights nba

Boston umilia Phoenix, Pelicans primi a Ovest

Non c’è partita tra Celtics e Suns, con Phoenix che sprofonda anche sul -45 e perde il match e il primato a Ovest, con New Orleans che batte Detroit si gode la vetta della Western Conference. Simone Fontecchio on fire segna 18 punti e la schiacciata che a 1.4 secondi regala la vittoria a Utah su Golden State. Decisivo anche Paolo Banchero che realizza 10 dei suoi 23 punti all’overtime e permette a Orlando di interrompere la striscia di 9 sconfitte in fila. Di seguito risultati e highlights delle 11 gare della notte

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 113-89 | Sconfitta pesante per gli Hawks di Trae Young, che si presenta al Madison Square Garden con la scritta "Re di Broadway" sulle scarpe, ma viene travolto dai Knicks senza riuscire a opporsi in una sfida in cui gli ospiti perdono dopo 4 minuti di gioco per infortunio Dejounte Murray - fermato da un problema alla caviglia sinistra e non vanno oltre i 19 punti con 9/20 al tiro del già citato Young, ben oltre la doppia cifra di svantaggio per tutto il secondo tempo di partita

Protagonista assoluto in casa Knicks invece è Julius Randle, autore di 34 punti con 17 rimbalzi, 10/19 al tiro, 6/12 dall’arco, un perfetto 8/8 ai liberi, a cui aggiunge anche 5 assist e un eloquente +29 di plus/minus: gli riesce letteralmente tutto sul parquet, in un quintetto sapientemente guidato da un Quentin Grimes che trova efficacia anche a livello offensivo per una sera, chiudendo con 23 punti, 5/7 dall’arco e quattro rimbalzi, mentre a farsi male in casa Knicks è Obi Toppin - fermato da un problema al ginocchio destro