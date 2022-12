Davis domina le migliori giocate dei lunghi in NBA

NBA

I Lakers sfiorano l'impresa, Zion batte i Suns

I Lakers rimontano da -9 a 30 secondi dalla fine, ma sbagliano due tiri liberi e perdono contro Philadelphia guidata dai 38 punti di Joel Embiid. Zion Williamson firma il suo massimo stagionale da 35 punti e consolida il primo posto a Ovest di New Orleans battendo Phoenix. Antetokounmpo esce per falli ma i Bucks vincono il big match contro i Mavericks di Doncic, Paolo Banchero decisivo per il successo dei Magic su Toronto. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte

CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 102-121 | Terza vittoria in fila per i Knicks che passano con facilità a Charlotte, dilagando in un secondo tempo da 66 punti segnati e approfittando dei sette giocatori in doppia cifra: "È molto divertente quando tutti sono in ritmo: l’energia sul parquet è contagiosa", spiega Randle mentre agli Hornets non bastano i 24 punti di Terry Rozier e i 22 di Kelly Oubre Jr. - inutili nel giorno del suo 27° compleanno (per la settima volta entrambi oltre quota 20 ma con Charlotte ko)

Il protagonista invece ancora una volta è Julius Randle, autore di 33 punti con 9/21 al tiro, quattro triple a bersaglio, sette rimbalzi, un paio di assist e +17 di plus/minus, al fianco di un Jalen Brunson da 11 punti e 11 assist, mentre sono 26 i punti a referto di RJ Barrett con il 50% al tiro, in una serata che riporta il record dei Knicks al 50% e permette alla squadra di New York di acciuffare in coabitazione il 7° posto in classifica a Est