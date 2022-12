I Lakers sfiorano l'impresa, Zion batte i Suns

16/24

Il ritorno in campo di Anthony Davis dopo sostanzialmente due partite saltate a causa dell’influenza non basta ai Lakers per evitare il terzo ko in fila. AD chiude con 31 punti e 12 rimbalzi con 9/13 al tiro e 13/14 ai liberi, sopperendo anche a un LeBron James in condizioni non perfette per via di una caviglia in disordine, stringendo i denti ma risultando poco efficace con 23 punti, 9/22 al tiro (1/8 da tre), 4/8 ai liberi e 3 palle perse in quasi 44 minuti

