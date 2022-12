L’adrenalina e l’euforia alle volte ti fanno superare ostacoli e dolore in maniera inattesa: è quanto successo a Simone Fontecchio nel match contro i Golden State Warriors, la partita più importante dei suoi primi 50 giorni di carriera NBA, coronata dalla schiacciata che allo scadere ha regalato il successo in rimonta ai Jazz contro i campioni in carica. Un match che Fontecchio in realtà ha giocato portandosi dietro un problema alla caviglia che non ha inciso però sul suo rendimento: il talento azzurro infatti aveva lamentato una distorsione alla caviglia sinistra nel primo quarto del match contro Golden State, tornato in panchina ma poi confermando di non sentire grosso dolore o fastidio. Per quel motivo Fontecchio è rimasto sul parquet, raccogliendo canestri dall’arco e non solo in un match per lui da 18 punti in 20 minuti, ma è negli ultimi 120 secondi di gara che il problema è tornato a riacutizzarsi. Poco importa: Fontecchio è rimasto sul parquet, si è goduto il momento e preso il palcoscenico andato a schiacciare, prima di scoprire che la caviglia continua a fare male (tanto da fargli saltare la sfida contro i Minnesota Timberwolves). Per guarire da una distorsione in fondo c’è sempre tempo.