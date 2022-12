Gallinari: "Recupero? Più veloce del previsto"

Danilo Gallinari in esclusiva per Sky Sport fornisce un aggiornamento su come sta proseguendo la sua riabilitazione a tre mesi e mezzo di distanza dalla rottura del legamento crociato anteriore di fine agosto. "Sta procedendo bene e sono contento, ma è difficile dire se tornerò in campo in questa stagione, anche se di sicuro lo spero. Boston ha una chimica speciale, Tatum e Brown hanno una caratteristica rara in NBA"

Sono passati ormai tre mesi e mezzo dal giorno in cui Danilo Gallinari ha subito la rottura del legamento crociato anteriore con la nazionale italiana a fine agosto, e la data del suo rientro è comprensibilmente ancora lontana. L'azzurro dovrebbe tornare a correre entro la fine del mese , un ulteriore step nella giusta direzione di una riabilitazione che lui stesso definisce come positiva, anche più veloce di quello che si sarebbero aspettati insieme allo staff medico. Gallinari è a seguito della squadra impegnata nell'ultima tappa di un lungo giro di gare in trasferte che li ha portati fino a Los Angeles , dove affronteranno sia i Clippers (nella notte tra lunedì e martedì in una gara da seguire anche su Sky Sport NBA ) che i Lakers (il giorno successivo) prima di tornare a casa per il resto del mese di dicembre. Per l'occasione abbiamo parlato con Gallinari del suo recupero, di cosa rende speciali i Boston Celtics e di tre suoi compagni in particolare — Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart —, oltre all'immagine che coach Joe Mazzulla sta inculcando nelle teste dei suoi giocatori per spingerli a lavorare sempre di più.

Innanzitutto come stai e come sta procedendo la riabilitazione?

"Sta andando molto bene, sono contento. Stiamo andando più veloci di quanto ci aspettavamo, perciò procede per il meglio".

Hai ancora la speranza, o l'obiettivo, di tornare in campo entro la fine della regular season o per i playoff? A che punto sei della tua tabella di marcia?

"Diciamo che in queste situazioni è difficile fare programmi a lungo termine: proviamo ad affrontarla valutando giorno per giorno e settimana per settimana. È difficile dire se sarò in campo per la fine della stagione o per i playoff: è chiaro che lo spero, perché la squadra è forte ed è un bel gruppo. Farne parte in campo sarebbe sicuramente meglio che farne parte da fuori, ma vedremo. È difficile fare programmi".

Boston sta volando ed è la squadra col miglior record della lega: cosa ti ha colpito di questo gruppo?

"La chimica che c'è e la determinazione dei ragazzi. Ogni giorno lo si respira e lo si vede, hanno tutti un obiettivo in testa ed è molto chiaro. Lo dimostrano tutti i giorni tanto in partita quanto in allenamento, anche nelle giornate più tranquille in cui si fanno solo sedute di video e non si lavora in campo la concentrazione è massima".