Era già successo a gennaio, dopo la sconfitta casalinga di Boston per mano di San Antonio, quando le critiche all’arbitraggio erano costate a Jaylen Brown una multa di 35.000 dollari e ora l’ala dei Celtics sembra esserci ricascata. Dopo la debacle biancoverde di gara-7 contro Philadelphia, costata una dolorosa eliminazione al primo turno, durante uno dei suoi ormai abituali livestream Brown ha infatti a lungo criticato il metro arbitrale adottato durante la serie con i Sixers, facendo riferimento in particolare ai falli in attacco che, a suo dire, sarebbero stati fischiati a lui e non agli avversari. Durante il livestream Brown ha mostrato un’azione offensiva di Paul George, a suo parere resosi colpevole di una spinta ai danni del suo marcatore senza però essere sanzionato con il fallo in attacco. “Sono gli stessi arbitri, giusto?” ha fatto osservare Brown, “eppure se l’avessi fatto io sarebbe stato di sicuro un fallo”. L’MVP delle Finals 2024, che in effetti nella serie contro Philadelphia si è visto fischiare ben 10 falli in attacco, il doppio rispetto al resto dei colleghi che ne hanno commessi di più in questi playoff, ha quindi accusato gli arbitri di avere un piano contro di lui: “Mi sembra chiaro che ci fosse un piano contro di me, forse ho fatto arrabbiare gli arbitri perché in passato mi sono permesso di criticarli e loro hanno voluto punirmi nei playoff”. La NBA, come era logico aspettarsi, non ha gradito le parole del giocatore, che sempre nello stesso livestream aveva anche accusato Joel Embid di flopping reiterato, multandolo con 50.000 dollari.