Il possibile rientro di Luka Doncic, fuori dallo scorso 2 aprile per l’infortunio alla coscia sinistra, sembra destinato a essere ancora rimandato. I Lakers ne hanno annunciato ufficialmente l’indisponibilità per gara-1 in casa dei Thunder in programma questa notte (diretta dalle 2.30 su Sky Sport Basket e NOW) e le tempistiche del suo ritorno in campo si allungano

La notizia era nell’aria e a dire il vero c’erano pochi dubbi in merito, ma qualche ora fa i Lakers l’hanno resa ufficiale: Luka Doncic non sarà in campo per gara-1 della serie contro Oklahoma City in programma questa notte. Lo sloveno, infortunatosi proprio contro i Thunder lo scorso 2 aprile, si è allenato con i compagni partecipando alla sessione di tiro dei gialloviola, ma le condizioni della sua coscia sinistra non gli consentiranno di scendere sul parquet del Paycom Center per la prima sfida ai campioni in carica. Recuperato Austin Reaves nella seconda parte della serie di primo turno vinta contro Houston, i Lakers dovranno quindi affrontare un confronto in cui partono nettamente sfavoriti senza il loro miglior giocatore e senza alcuna certezza su come e quando potranno riaverlo. Nessuno, in casa gialloviola, sembra infatti volersi sbilanciare al proposito, preferendo valutare di volta in volta i progressi giornalieri di Doncic. Dall’altra parte, peraltro, i Thunder saranno ancora senza Jalen Williams, ancora alle prese con il problema alla gamba sinistra emerso in gara-2 della serie vinta con tanto di cappotto ai danni di Phoenix.