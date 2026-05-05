Dopo aver licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, a Dallas il ruolo di guida dell’area tecnica era rimasto vacante per mesi. È però notizia di ieri che a prendere le redini del front office dei Mavs sarà Masai Ujiri, ex dirigente di successo a Denver e a Toronto e campione NBA con i Raptors nel 2019. A lui spetta ora il compito di ricostruire la squadra attorno al talento del fresco rookie dell’anno Cooper Flagg
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La ricerca, davvero piuttosto lunga, di una nuova guida per il front office dei Mavs è arrivata finalmente ad una conclusione. Dallas, che aveva licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, dopo aver vagliato diverse candidature ha deciso di affidarsi a Masai Ujiri, che oggi verrà presentato come nuovo presidente della franchigia. L’ex General Manager di Denver e Toronto, premiato come miglior dirigente della NBA nella stagione 2012-13 e campione con i canadesi nel 2019, aveva chiuso il suo lungo rapporto con i Raptors subito dopo il Draft dello scorso anno e ora viene chiamato a gestire quella che in Texas si prospetta come una fase di ricostruzione della squadra attorno a Cooper Flagg, fresco vincitore del premio di rookie dell’anno. Ujiri avrebbe vinto la concorrenza di Tim Connelly, presidente dei Minnesota Timberwolves, e proverà ora a ripetere a Dallas gli ottimi risultati già ottenuti nella sua brillante carriera fin qui. Sarà di fatto lui a gestire tutti i prossimi passi dei Mavs, a partire dalla Lottery prevista tra una settimana per poi proseguire con il Draft e quindi con un mercato estivo che potrebbe portare diverse novità per la squadra di coach Jason Kidd.