Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Dallas affida il front office a Masai Ujiri: è lui il sostituto di Nico Harrison

NBA

Dopo aver licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, a Dallas il ruolo di guida dell’area tecnica era rimasto vacante per mesi. È però notizia di ieri che a prendere le redini del front office dei Mavs sarà Masai Ujiri, ex dirigente di successo a Denver e a Toronto e campione NBA con i Raptors nel 2019. A lui spetta ora il compito di ricostruire la squadra attorno al talento del fresco rookie dell’anno Cooper Flagg

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

La ricerca, davvero piuttosto lunga, di una nuova guida per il front office dei Mavs è arrivata finalmente ad una conclusione. Dallas, che aveva licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, dopo aver vagliato diverse candidature ha deciso di affidarsi a Masai Ujiri, che oggi verrà presentato come nuovo presidente della franchigia. L’ex General Manager di Denver e Toronto, premiato come miglior dirigente della NBA nella stagione 2012-13 e campione con i canadesi nel 2019, aveva chiuso il suo lungo rapporto con i Raptors subito dopo il Draft dello scorso anno e ora viene chiamato a gestire quella che in Texas si prospetta come una fase di ricostruzione della squadra attorno a Cooper Flagg, fresco vincitore del premio di rookie dell’annoUjiri avrebbe vinto la concorrenza di Tim Connelly, presidente dei Minnesota Timberwolves, e proverà ora a ripetere a Dallas gli ottimi risultati già ottenuti nella sua brillante carriera fin qui. Sarà di fatto lui a gestire tutti i prossimi passi dei Mavs, a partire dalla Lottery prevista tra una settimana per poi proseguire con il Draft e quindi con un mercato estivo che potrebbe portare diverse novità per la squadra di coach Jason Kidd

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Doncic fuori anche in gara-1 a OKC

NBA

Il possibile rientro di Luka Doncic, fuori dallo scorso 2 aprile per l’infortunio alla coscia...

Dallas: arriva Ujiri, nuovo presidente dei Mavs

NBA

Dopo aver licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, a Dallas il ruolo di guida dell’area...

Orlando licenzia Jamahl Mosley dopo gara-7

NBA

All’indomani del ko in gara-7 contro i Detroit Pistons, gli Orlando Magic hanno deciso di...

Allen spacca gara-7: doppia doppia in un quarto

NBA

Alla sua prima gara-7 di playoff in carriera, Jarrett Allen è stato assoluto protagonista della...

La rimonta Pistons-Magic si ripete 23 anni dopo

NBA

I Detroit Pistons sono riusciti a completare la rimonta da 1-3 nella serie contro gli Orlando...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS