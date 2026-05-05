Dopo aver licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, a Dallas il ruolo di guida dell’area tecnica era rimasto vacante per mesi. È però notizia di ieri che a prendere le redini del front office dei Mavs sarà Masai Ujiri, ex dirigente di successo a Denver e a Toronto e campione NBA con i Raptors nel 2019. A lui spetta ora il compito di ricostruire la squadra attorno al talento del fresco rookie dell’anno Cooper Flagg

La ricerca, davvero piuttosto lunga, di una nuova guida per il front office dei Mavs è arrivata finalmente ad una conclusione. Dallas, che aveva licenziato Nico Harrison lo scorso novembre, dopo aver vagliato diverse candidature ha deciso di affidarsi a Masai Ujiri, che oggi verrà presentato come nuovo presidente della franchigia. L’ex General Manager di Denver e Toronto, premiato come miglior dirigente della NBA nella stagione 2012-13 e campione con i canadesi nel 2019, aveva chiuso il suo lungo rapporto con i Raptors subito dopo il Draft dello scorso anno e ora viene chiamato a gestire quella che in Texas si prospetta come una fase di ricostruzione della squadra attorno a Cooper Flagg, fresco vincitore del premio di rookie dell’anno. Ujiri avrebbe vinto la concorrenza di Tim Connelly, presidente dei Minnesota Timberwolves, e proverà ora a ripetere a Dallas gli ottimi risultati già ottenuti nella sua brillante carriera fin qui. Sarà di fatto lui a gestire tutti i prossimi passi dei Mavs, a partire dalla Lottery prevista tra una settimana per poi proseguire con il Draft e quindi con un mercato estivo che potrebbe portare diverse novità per la squadra di coach Jason Kidd.