La prima scelta assoluta al Draft 2021, già fuori dallo scorso 9 novembre a causa di un infortunio allo stinco della gamba sinistra, ha deciso di sottoporsi a un’operazione chirurgica per provare a risolvere i problemi, terminando così con larghissimo anticipo la sua stagione visti i diversi mesi di convalescenza e recupero previsti a seguito di un intervento così delicato. L’obiettivo infatti è quello di presentarsi in piena forma per l’avvio del training camp della stagione 2023-24: una scelta maturata a seguito di un mese trascorso a fare riabilitazione e tempo che lo stesso Cunningham ha voluto concedersi per valutare eventuali miglioramenti dovuti alla terapia conservativa. Una scelta che evidentemente non ha pagato in queste settimane, non in grado di alleviare il suo dolore e portandolo così a rinunciare in maniera praticamente completa alla stagione (per lui in questa regular season 12 partite con 20 punti, sei rimbalzi e sei assist di media). Un’assenza che sta già avendo impatto sull’annata di Detroit e che continuerà ad averne fino al prossimo aprile: i Pistons infatti sono ultimi nella Eastern Conference con il loro 7-22 di record, nella speranza a questo punto di far trovare a Cunningham in squadra il prossimo anno una gran bella sorpresa (e scelta) in arrivo dal Draft 2023.