HIGHLIGHTS NBA

LeBron e AD battono Detroit, Embiid domina con 53

Le stelle dei Lakers firmano 69 punti in due, battendo Detroit a cui non bastano i 38 di Bogdanovic. Ne mette addirittura 53 Joel Embiid travolgendo gli Hornets, mentre Zion Williams ne firma altri 35 nel successo di New Orleans su Phoenix dopo un tempo supplementare. Milwaukee cade a sorpresa a Houston. La partita più pazza della stagione è quella vinta da Atlanta su Chicago all'overtime con buzzer beater del rookie AJ Griffin. Successi per New York e Orlando con 20 punti di Paolo Banchero

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 129-124 OT | Non ci sono Booker da una parte e Ingram dall'altro, ma lo spettacolo certo non manca a New Orleans. Partono meglio i Suns, trascinati da Mikal Bridges (27 alla fine per lui) e da DeAndre Ayton (28 con 12 rimbalzi), ma i Pelicans giocano un grande terzo quarto da 41 punti e si portano anche sul +15. Phoenix rimonta e impatta con Chris Paul, che forza l'overtime prima di uscire per sei falli: i canestri di C.J. McCollum danno a New Orleans la 7^ vittoria in fila

Protagonista assoluto - del parziale del terzo quarto (con 13 punti) e della gara in generale - è però sempre Zion Williamson. La superstar di New Orleans chiude con 35 punti sfoggiando ancora una volta ottime percentuali. Tira infatti 14/21 dal campo, va 7 volte in lunetta (dove realizza 5 liberi) e segna anche due delle tre triple tentate. Al suo fianco il solito McCollum da 29 con 13/24 al tiro e gli ottimi contributi di Dyson Daniels (11) e Naji Marshall (16 dalla panchina)