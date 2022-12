LeBron e AD battono Detroit, Embiid domina con 53

3/14

NEW YORK KNICKS-SACRAMENTO KINGS 112-99 | I Knicks vincono quattro partite in fila per la prima volta in stagione, superando i Kings grazie ai 27 punti a testa di RJ Barrett e Julius Randle, il quale viene espulso verso la fine del terzo quarto per doppio tecnico protestando con gli arbitri. L’attacco di Sacramento (sempre senza De’Aaron Fox) viene tenuto sotto quota 100 per la prima volta in stagione nonostante i 20 punti di Domantas Sabonis e i 18 di Keegan Murray, finendo sotto in doppia cifra nel primo quarto con un parziale di 28-10 per i padroni di casa

