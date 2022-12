Banchero ne fa 20 ad Atlanta, poi elogia Bol Bol

highlights nba

Warriors ancora ko in trasferta, Jokic mostruoso

Golden State perde di nuovo in trasferta a Indianapolis e trema per l’infortunio di Steph Curry, che esce per un problema alla spalla dopo aver segnato 38 punti in tre quarti. Nikola Jokic sbaglia appena tre tiri e firma il suo massimo stagionale da 43 punti contro Washington. Cleveland passa a Dallas con 34 punti di Donovan Mitchell, Paolo Banchero ne mette 20 nel successo di Orlando su Atlanta (50 punti nel primo quarto, record di franchigia). Di seguito tutti i risultati della notte

ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 135-124 | Basta e avanza un primo quarto da record di franchigia agli Orlando Magic per prendere la testa del match contro Atlanta e non voltarsi più indietro, abili a conquistare la quarta vittoria in fila approfittando della carente e deficitaria difesa Hawks che arranca contro una prima frazione da 50 punti - mai così tanti in 12 minuti per la squadra della Florida. Del tutto inutili quindi i 19 punti e 16 assist di Trae Young, mentre sono 25 quelli segnati da De’Andre Hunter

Festa grande per tutto il roster Magic, che mandano in campo 10 giocatori e ben otto di essi chiudono in doppia cifra, a partire dal solito Paolo Banchero che ne mette 20 con 6/16 al tiro, un paio di triple, sei rimbalzi, sei assist e un paio di recuperi (anche +15 di plus/minus). Al suo fianco sono 24 i punti di Franz Wagner e 21 quelli di Bol Bol che piazza un paio di giocate sontuose dal palleggio a cui si fatica ad abituarsi vista la stazza e l’altezza di un talento così abile con il pallone tra le mani