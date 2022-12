Allarme Warriors: infortunio alla spalla per Curry

Come se non fosse abbastanza aver perso la 13^ partita su 15 in trasferta di questo inizio di stagione , ci sono altre bruttissime notizie per i Golden State Warriors e per i propri tifosi. Nel tentativo di rubare un pallone a Jalen Smith degli Indiana Pacers, Steph Curry si è procurato un infortunio alla spalla sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo , avviandosi verso la panchina tenendosi il braccio e tornando negli spogliatoi insieme al capo fisioterapista degli Warriors Rick Celebrini. Dopo la partita coach Steve Kerr ha detto di averlo trovato di buon umore nonostante l’infortunio e la sconfitta , ma solamente la risonanza magnetica a cui si sottoporrà potrà davvero definire i contorni del suo problema fisico.

Curry out: il calendario e la classifica non aspettano Golden State

Di sicuro per Golden State è un problema gigantesco, viste le difficoltà che stanno avendo lontano da casa e ogni volta che devono fare a meno del loro leader. Steph Curry stava avendo una partita "da Steph Curry", segnando 27 punti nel solo primo tempo e 38 al momento dell’infortunio, quasi la metà degli 80 realizzati da Golden State — che erano comunque sotto di 13 contro i Pacers a due minuti dalla fine del terzo quarto, complice una seconda frazione di gioco in cui hanno concesso 47 punti agli avversari. Già privi di Klay Thompson e Andrew Wiggins, nel quarto periodo anche Draymond Green è stato espulso per doppio tecnico, lasciando i suoi compagni da soli a dare battaglia rientrando fino al -4 negli ultimi due minuti di partita, ma senza riuscire a evitare la sconfitta. Senza Steph Curry in questa stagione gli Warriors precipitano di quasi 20 punti su 100 possessi realizzati in attacco: considerando che il calendario non perdona con altre quattro gare in trasferta che li attendono (Philadelphia, Toronto, New York e Brooklyn) c’è la possibilità che a Natale i campioni in carica si presentino al match contro Memphis fuori anche solo dalla zona play-in.