Phoenix, arriva offerta da 3 miliardi di dollari

Proprietà Suns spunta il nome di Barack Obama

Che le franchigie NBA siano diventate ormai un’affare redditizio non è una scoperta, anzi: si ipotizza che l’acquisizione dei Suns avverrà per cifre da record ormai da mesi e le proposte da tre miliardi di dollari non fanno altro che andare in questa direzione, polverizzando quanto speso da Joe Tsai per acquistare i Brooklyn Nets. Stando a quanto riportato da sempre dalla stampa statunitense, lo scorso 6 dicembre è avvenuto un incontro tra i rappresentanti delle società di investimento e James Jones - promosso meno di un mese fa al ruolo di President of basketball operations dei Suns (oltre a ricoprire quello di GM in questa delicata fase a livello di proprietà per Phoenix). La franchigia e i suoi dirigenti hanno declinato ogni tipo di commento: soltanto nelle prossime settimane si capirà se la trattativa approderà o meno a qualcosa di concreto.