Sarà stata l’euforia dei nove canestri in fila per aprire il match, l’entusiasmo per i 19 punti raccolti che eguagliano il suo massimo in stagione e soprattutto la striscia di otto vittorie in fila che riporta definitivamente in corsa i Nets - la squadra con il miglior record NBA da quando coach Jacque Vaughn si è seduto sulla panchina della squadra di New York - ma Nic Claxton si è fatto prendere la mano in un match in cui ha battagliato più volte contro Giannis Antetokounmpo su entrambi i lati del campo, “vincendo” virtualmente una sfida che potrebbe riproporsi anche ai playoff. Non che i valori portati in campo siano paragonabili, ma i Nets in una partita vinta con merito hanno capito di avere a disposizione diverse armi per provare a limitare il n°34 greco dei Bucks: Kevin Durant, all’occorrenza Ben Simmons e anche Nic Claxton - tutti e tre in grado di incidere in maniera diversa sul rendimento di Antetokounmpo, tanto che il campione di Milwaukee è rimasto a secco per tutto il quarto periodo, non riuscendo a guidare una possibile rimonta Bucks subito naufragata.