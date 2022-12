Il momento più alto e importante di una prestazione che resterà nella storia NBA - la prima da almeno 60 punti, 20 rimbalzi e 10 assist di sempre - è arrivato quando allo scadere dei regolamentari l’All-Star sloveno ha intenzionalmente sbagliato il secondo libero per catturare il rimbalzo in attacco e prendersi i due punti decisivi per riportare in parità la gara e completare una rimonta storica. Una botta d’adrenalina pazzesca che ha portato Luka Doncic a lanciarsi in un fantasioso balletto, muovendo le mani su e giù in maniera frenetica con un sorriso che gli esplodeva in bocca. Una volta suonata la sirena, il n°77 di Dallas ha continuato a stare con le braccia alzate, saltando lungo la linea di fondo e godendosi l’abbraccio del pubblico. Tutto bellissimo, certo, ma il canestro valeva la parità, c’era ancora un overtime da giocare. Evenienza che non era balenata nella mente di Doncic: “Pensavo avessimo vinto la partita, soltanto dopo ho visto che il mio era il canestro del pareggio. Ho pensato: 'Cavolo, dobbiamo andare ancora avanti'”.