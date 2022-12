Da oltre un decennio dirigente NBA tra Houston, Brooklyn e Minnesota, Gianluca Pascucci nel corso della sua carriera è stato anche GM dei Rio Grande Valley Vipers campioni G League nel 2013. E reduce dalla "Showcase Cup" andata in scena a Las Vegas solo pochi giorni, spiega a "Basket Room Daily" come funziona la competizione alternativa a cui Adam Silver vorrebbe ispirarsi per assegnare anche in NBA un secondo trofeo stagionale

Sempre di più la NBA utilizza la sua lega satellite, la G League, come laboratorio per sperimentare scenari futuri. Scenari che riguardano il regolamento (il supplementare non più a tempo, ma con un "target score" - chi arriva prima a 7 vince), le tattiche di squadra (sempre più spesso il sistema di gioco di una squadra NBA è replicato dalla sua affiliata in G League) e anche la struttura della stagione NBA. Non è un mistero che uno dei progetti più ambiziosi del commissioner Adam Silver sia quello di arrivare alla creazione di una seconda competizione parallela al campionato NBA (simile alle nostre coppe nazionali nel calcio) che generi ulteriore interesse anche durante la lunga stagione regolare. E in G League c'è già. Si chiama Showcase Cup e quest'anno ha vinto trionfare gli Ontario Clippers (squadra satellite della franchigia di L.A.) dopo un torneo a eliminazione diretta tenutosi a Las Vegas durante il Winter Showcase della G League. Manifestazione a cui era accreditato Gianluca Pascucci, attivo prima nel mondo dello scouting (con gli Houston Rockets) e da più di un decennnio dirigente di diverse franchigie NBA, come Houston, Brooklyn e Minnesota. A lui - durnate l'ultima puntata di "Basket Room Daily" - Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua hanno chiesto di spiegare come funziona la Showcase Cup e come, presto, anche la NBA potrebbe rendere realtà un torneo parallelo al campionato "sulla falsariga di quanto già accade in Europa, a cui la NBA - non da oggi - non ha mai fatto mistero di ispirarsi", dice Pascucci.