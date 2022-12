Alzi la mano chi ha capito qualcosa della stagione dei Chicago Bulls. La squadra allenata da Billy Donovan è attualmente decima nella Eastern Conference con un record perdente (15 vittorie e 19 sconfitte), e sembrava aver toccato definitivamente il fondo con la sconcertante sconfitta casalinga contro gli Houston Rockets di due giorni fa. Un ko pesante arrivato contro un avversario di certo non irresistibile e che cancellava in un colpo solo quanto di buono visto nei tre successi in fila contro Miami, Atlanta e Minnesota, una striscia di tre vittorie consecutive che sembrava aver rimesso in carreggiata i Bulls dopo sette ko nelle precedenti nove gare. Ma per l’ennesima volta i Bulls hanno invertito la loro rotta: sotto di 15 nel quarto periodo contro i Milwaukee Bucks e ancora di 11 a 2:18 dalla fine dei regolamentari, Chicago è diventata la sesta squadra nelle ultime 20 stagioni (dati ESPN Stats & Info) a rimontare e vincere da una situazione del genere, che prima di stanotte avevano un record di 5 vittorie e 12.535 sconfitte.

Dopo quella dei Clippers e quella di Dallas, insomma, per la terza notte in fila la NBA ha visto concretizzarsi una rimonta impossibile, resa ancora più improbabile dall’assurdo record stagionale di Chicago contro le big dell’Est. I Bulls infatti, pur avendo vinto solo il 44% delle loro partite con il 20° attacco e la 15^ difesa della lega, sono 11-11 contro le squadre attualmente sopra al 50% e addirittura 7-1 contro quattro delle prime sei squadre a Est, avendo battuto due volte Boston (a fronte di una sconfitta), due volte Milwaukee, due volte Miami e una volta Brooklyn, con due sconfitte con Cleveland e Philadelphia per chiudere il quadro completo. Una squadra "ammazza-grandI" che dà il meglio quando si alza il livello della competizione, come ha provato a spiegare DeMar DeRozan dopo la partita: "Se ti insegue un cane, corri più forte, giusto? Non so se ha senso, ma la sensazione è quella" ha detto dopo la vittoria al supplementare sui Bucks.