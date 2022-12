"Senza di lui non avremmo vinto il titolo". Non sono parole di circostanza quelle di Steve Kerr, la sera in cui Gary Payton II ritorna per la prima volta da avversario a San Francisco e riceve l'anello di campione NBA 2022 dalla sua ex squadra. A consegnarglielo al centro del campo, prima della partita, Draymond Green: "Un momento davvero speciale per lui ma anche per me, perché sono onorato di poter consegnare questo anello a un giocatore il cui percorso in questa lega è stato davvero incredibile. Ti voglio bene, giovane campione: e voi, tifosi Warriors, dimostrategli tutto il vostro affetto", ha chiesto Green al pubblico del Chase Center, scatenando il boato della folla. "È qualcosa di straordinario", il commento della guardia oggi ai Blazers, squadra per la quale però deve ancora esordire, per via di un lento recupero da un'operazione al tessuto muscolare. "Non ha soltanto fatto parte di quella squadra, guardando gli altri dalla panchina: li ha aiutati a vincere il titolo, facendo la sua parte in campo, e per questo è giusto che stasera tutte le attenzioni siano su di lui", ha detto l'allenatore dei Blazers Chauncey Billups.