McMillan smentisce le dimissioni, ma non il ritiro

La stagione degli Atlanta Hawks finora è stata tanto turbolenta quanto deludente . Dopo le finali di conference del 2021, la squadra della Georgia non è più riuscita a confermarsi a quei livelli, venendo eliminata senza appello ai playoff dello scorso anno dai Miami Heat e ricominciando in maniera mediocre questa regular season, che li vede attualmente al nono posto a Est con un record di 17 vittorie e 19 sconfitte . Oltre al rendimento in campo, ci sono poi anche le situazioni controverse nella dirigenza e in spogliatoio: solo poche settimane fa il capo del front office Trevis Schlenk ha fatto "un passo indietro" lasciando spazio al General Manager Landry Fields e prendendo un ruolo da semplice consulente; mentre tra la stella Trae Young e coach Nate McMillan sembrano esserci ormai pochi margini di trattativa per continuare insieme, dopo il rifiuto del primo di scendere in campo nonostante la richiesta esplicita dell'allenatore.

Proprio attorno a coach McMillan si sono concentrate le attenzioni del giornalista Shams Charania, che su The Athletic ha riportato la voce secondo la quale l’allenatore 58enne avrebbe considerato seriamente la possibilità di dimettersi a stagione in corso. Un’eventualità smentita seccamente dal CEO della franchigia Steve Koonin ("Giornalismo spazzatura, è completamente inventato") e un po’ più velatamente anche dallo stesso McMillan, che ne ha parlato in conferenza stampa. "Ho letto velocemente l’articolo, non ho mai parlato prima con quel reporter. Nelle ultime settimane sono stati scritti degli articoli con alcune fonti dall’interno dell’organizzazione che stanno facendo commenti su di me e sulle cose che sto facendo. Ma non è vero che sto pensando di dimettermi: abbiamo una corsa alla quale prepararci, stiamo cercando di rimettere in salute i nostri giocatori in vista dei playoff". Lo stesso McMillan, però, non ha smentito che a fine anno possano esserci dei cambiamenti: "Sono qui per allenare in questa stagione, e come ho detto molte volte al proprietario Tony Ressler, l’obiettivo sono i playoff. Ed è quello per cui lavoro. Alla fine della stagione, come ho sempre fatto, parlerò con la mia famiglia e vedrò se avrò ancora quella voglia, quel fuoco per continuare ad allenare. Ma è un discorso per la fine della stagione. Tutti noi pensiamo al ritiro, ma non è un discorso da fare adesso. Ci lasceremo alle spalle tutta questa storia". La sensazione, però, è che i giorni di McMillan sulla panchina di Atlanta siano destinati a concludersi nel 2023, e forse anche i suoi oltre 20 anni di carriera come allenatore NBA.