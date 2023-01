Hanno giocato assieme solo per una decina scarsa di gare, al via della stagione 2018-19 a Houston, ma l'amicizia tra Chris Paul e Carmelo Anthony è ben documentata negli anni e forse non a caso il primo proprio recentemente ha voluto spendere alcune parole (forse non casuali) sul suo amico ed ex compagno: "Un giocatore di quel calibro - ha detto il leader dei Suns parlando di Anthony - con il talento e il cuore che ha dimostrato di avere, con tutto quello che ha fatto in carriera per questo gioco, meriterebbe di lasciare la pallacanestro solo quando decide lui di farlo". Già, perché Carmelo Anthony - che ha disputato quella che al momento è la sua ultima partita NBA il 5 aprile 2022 in maglia Lakers proprio a Phoenix - non ha mai annunciato formalmente il suo ritiro. Già una volta sembrava "finito", proprio dopo quella (breve) parentesi a Houston: tagliato, restò un anno lontano dai parquet, prima che Portland decidesse di dargli una nuova chance e resuscitare in qualche modo la sua carriera.