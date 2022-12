I Phoenix Suns e le Phoenix Mercury hanno una nuova proprietà. Come riportato da ESPN e The Athletic, il proprietario Robert Sarver — sospeso per un anno a settembre dopo l’investigazione sull’ambiente tossico all’interno della franchigia — ha trovato l’accordo per cedere le due franchigie al miliardario Mat Ishbia per la cifra record di 4 miliardi di dollari, superando nettamente i 3.3 spesi da Joe Tsai per acquisire i Brooklyn Nets nel 2019. Ishbia è proprietario e CEO della United Wholesale Mortgage, ora conosciuta come UWM Holdings, ereditata dal padre Jeff e gestita insieme al fratello Justin, anche lui miliardario grazie alla proprietà del 22% dell’azienda di famiglia e partner nell'acquisto dei Suns, leader negli Stati Uniti nel campo dei mutui. Il 42enne Ishbia, secondo Forbes, ha un patrimonio personale di oltre 5 miliardi di dollari e ha un passato da giocatore di pallacanestro, avendo fatto parte della squadra universitaria di Michigan State capace di vincere il titolo NCAA nel 2000, lavorando anche al fianco di coach Tom Izzo prima di passare all’azienda di famiglia dopo la laurea nel 2003. La sua passione per la pallacanestro, quindi, non può di certo essere messa in dubbio, avendo giocato in prima persona anche a livello di Division I (0.6 punti e 0.3 assist di media in 48 presenze nei tre anni con gli Spartans), condividendo lo spogliatoio con Jason Richardson, Morris Peterson, Charlie Bell e Mateen Cleaves, tutti poi passati con alterne fortune nella NBA. Per la proprietà dei Suns si erano fatti i nomi anche di Barack Obama, Jeff Bezos e Larry Ellison.