I Lakers hanno appena vinto - proprio grazie ai suoi 37 punti - la quinta gara in fila (record stagionale) eppure dopo il successo di Sacramento a far rumore sono le parole di LeBron James. A Sam Amick di "The Athletic", infatti, il n°6 gialloviola si è fatto sfuggire parole di impazienza sull'immobilismo dei Lakers sul mercato: "Sapete benissimo tutti quello che dovrebbe succedere: non c'è bisogno che ne parli io", si è lasciato scappare James, un chiaro riferimento alla sua preferenza che il front office dei Lakers faccia ogni cosa possibile per migliorare l'attuale roster (quello della sua 20^ stagione in NBA) invece di guardare al futuro e pensare a una programmazione a medio-lungo termine per la franchigia. Poche parole ma molto indicative, perché è da mesi che i Lakers hanno sul piatto una trade che può portare a L.A. un tiratore dalle ottime percentuali come Buddy Hield e un lungo-stoppatore come Myles Turner in cambio di Russell Westbrook e due prime scelte future, quella del 2027 e quella del 2029. Proprio il numero di prime scelte future è da mesi il dettaglio che blocca il possibile scambio: i Lakers infatti sono disposti a separarsi da una di queste due scelte al primo giro, ma non da entrambe.

Il tweet successivo e "l'attacco" al giornalista Con un tweet arrivato nella tarda mattinata californiana, però, il leader dei Lakers è tornato sulle sue parole, "incolpando" il giornalista di aver caricato la sua dichiarazioni di un significato estraneo alle sue reali intenzioni: "Ehi Sam, in realtà la mia pazienza non sta per finire. Hai fatto in modo che io sembrassi frustrato, quando non lo sono per nulla. Te l'ho detto mille volte, sono concentrato con tutto me stesso sui ragazzi che dividono questo spogliatoio con me: il mio lavoro non è occuparmi del roster della squadra. La realtà della nostra conversazione è stata questa, e quello che ho detto l'ho detto col massimo rispetto per tutti e con una calma assoluta, perché questo oggi è il mio stato d'animo. E comunque, prego: siamo a 5 vittorie in fila!".

Il suo futuro e la situazione contrattuale

leggi anche Mercato Lakers: arriva Brown, si ripensa a Cousins "King" James però ha appena compiuto 38 anni, e se ad agosto (2022) ha firmato un'estensione contrattuale con i Lakers, già nell'estate 2024 potrebbe essere un free agent (l'ultimo anno dell'estensione prevede un'opzione a suo favore: può scegliere lui, cioè, se restare all'interno dell'accordo o mettersi sul mercato). Queste parole sembrano indicare con chiarezza la via ai Lakers: LeBron di "sprecare" la stagione 2022-23 non ha nessuna intenzione. Non può dire apertamente di essere a favore della cessione di Russell Westbrook, ma non dirlo non vuol dire non pensarlo. E ora lo ha fatto capire nel modo più chiaro possibile.