Dedmond perde la testa in panchina: sospeso

Il lungo di riserva degli Heat è stato sospeso senza stipendio per una partita. Durante la sfida con OKC Dedmon aveva litigato in pachina con coach Spoelstra, lanciando anche una pistola per massaggi in campo, gesto che aveva portato alla sua espulsione

Costa una partita di sospensione e 32.414 dollari di stipendio a Dewayne Dedmon la brutta scena di cui si è reso protagonista nel secondo quarto della sfida vinta poi da Miami con OKC. Il centro di riserva degli Heat ha prima animatamente litigato in panchina con coach Erik Spoelstra, poi con un gesto di rabbia ha scagliato in campo una pistola per massaggi, venendo espulso con Miami già in emergenza per le tantissime assenze (compreso il centro titolare Bam Adebayo). Dopo la partita Spoelstra aveva detto che il comportamento del giocatore era stato "inaccettabile". Dedmond sta viaggiando a 5.9 punti e 3.7 rimbalzi di media a partita, e ha un contratto da 4.7 milioni di dollari non garantito per la prossima stagione. Gli Heta dovrebbero recuperare Adebayo per la partita contro Milwuakee, quella in cui Dedmond sconterà la sospensione.