La squadra texana ha comunicato di aver venduto 63.592 biglietti per la partita che si disputerà nella notte tra venerdì 13 e giovedì 14 gennaio contro i Golden State Warriors campioni in carica: in una serata in cui il pubblico complessivamente potrebbe superare quota 65.000 verrà superato il record fissato nel marzo 1998 ad Atlanta per l'ultima gara di Michael Jordan in maglia Bulls in Georgia

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio, contro i campioni NBA in carica e a metà di una stagione disastroso sotto l’aspetto dei risultati, i San Antonio Spurs sono pronti però a prendersi un altro importante record della storia della lega, ospitando la partita NBA con il più grande pubblico pagante di sempre. La squadra texana infatti ha annunciato di aver venduto 63.592 biglietti per il match tra Spurs e Warriors, che verrà giocato per l’occasione all’Alamodome - l’arena in cui inizialmente scendeva in campo San Antonio e decisamente più grande per dimensione rispetto a quelle standard e moderne che vengono costruite oggi. Calcolando anche i biglietti degli sponsor e quelli che restano a disposizione della franchigia, si potrebbe arrivare ad avere un pubblico di circa 68.000 spettatori sugli spalti - polverizzando così un record che al momento resiste da quasi 25 anni, quando ad Atlanta gli Hawks ospitarono al Georgia Dome il match contro i Chicago Bulls di Michael Jordan (l’ultima volta di MJ con quella maglia in città): era il 27 marzo 1998 e al match gli spettatori presenti 62.046. Esclusi gli All-Star Game (in Texas nel 2010 a Dallas ci furono oltre 100.000 spettatori), è soltanto la quarta volta nella storia NBA che per una partita vengono venuti più di 50.000 biglietti, mentre il record precedente di pubblico all’Alamodome era stato di 39.554 per le NBA Finals tra Spurs e Knicks del 1999. Un primato che verrà sbriciolato da un match già da record ancor prima di essere disputato.