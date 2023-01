Dopo la rimonta fallita contro lo Zalgiris, l’Olimpia Milano ha deciso di tornare sul mercato: secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il quattro volte All-Star NBA Kemba Walker è in arrivo per le visite mediche. Il 32enne arriva per far fronte alle assenze di Kevin Pangos e Shavon Shields, fuori per infortunio

Il pubblico dell’Olimpia Milano e del campionato italiano si prepara ad attendere lo sbarco di un quattro volte All-Star NBA. Secondo quanto riportato da Paolo Bartezzaghi della Gazzetta dello Sport, dopo la rimonta fallita contro lo Zalgiris la dirigenza meneghina avrebbe deciso di tornare sul mercato, complici anche le assenze di Kevin Pangos e di Shavon Shield almeno fino a fine febbraio, secondo le tempistiche date da coach Ettore Messina. Per questo la scelta è stata quella di virare su Kemba Walker, in arrivo per le visite mediche dopo essere stato tagliato dai Dallas Mavericks. Walker ha disputato nove partite con i texani nel corso di questa stagione NBA, di cui una da titolare conclusa con 32 punti in 42 minuti sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il problema di Walker non è certamente a livello di talento, quanto di condizioni fisiche: le ginocchia in particolare lo tormentano da tempo, non permettendogli di recuperare facilmente dagli sforzi profusi in campo.