Miami batte di nuovo i Bucks: Milwaukee ko 111-95

MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 111-95 (IL TABELLINO)

Doveva essere la serata della rivincita per Milwaukee, ma senza Giannis Antetokounmpo i Bucks sono nuovamente naufragati a Miami subendo il secondo ko nel giro di 48 ore in Florida - sotto già in doppia cifra nel primo quarto in un match controllato dagli Heat che sono riusciti a scappare via nel punteggio soltanto nell’ultimo quarto, quando sono saliti di livello sia Bam Adebayo (doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi, alla 39^ gara in fila con almeno 10 punti) e un ritrovato Victor Oladipo - apparso in grandissima forma e autore anche lui di 20 punti conditi con cinque assist e tre recuperi in uscita dalla panchina. Chi invece è partito in quintetto facendo da subito la differenza è stato Gabe Vincent, che ha bissato la super partita di due giorni fa e ha chiuso con 27 punti - a una sola lunghezza di distanza dal suo fresco massimo in carriera raccolto 48 ore prima - con 11/14 al tiro e 5/8 dall’arco. Heat convincenti nonostante le tante assenza - fuori tra gli altri sia Kyle Lowry che Tyler Herro - tanto da tenere a riposo per tutto l’ultimo quarto anche Jimmy Butler, in un match per lui da 16 punti in 27 minuti con 7/14 dal campo.