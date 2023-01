Westbrook spreca l'ultimo possesso, Ham lo difende

La sfida tra Lakers e 76ers è stata combattuta dal primo all’ultimo secondo , con nessuna delle due squadre capace di costruire un vantaggio in doppia cifra e un finale di gara punto a punto. A deciderla è stata una sequenza di eventi negli ultimi 30 secondi di gioco : con i Sixers avanti di uno, Russell Westbrook ha marcato bene Joel Embiid costringendolo a un tiro complicato dalla media distanza, forzando il suo errore e recuperando il rimbalzo. Invece di affidarsi a LeBron James per l’ultimo tiro, però, Westbrook ha tenuto il pallone per sé e coach Darvin Ham non ha chiamato timeout pur avendolo a disposizione: il playmaker si è ritrovato accoppiato con Joel Embiid in uno contro uno e, dopo essere andato vicino a perdere il pallone palleggiandosi tra le gambe, ha attaccato andando a sinistra, trovandosi però la strada chiusa sia da Embiid che dalla rotazione di Georges Niang . Senza una via per arrivare a canestro, Westbrook ha provato un passaggio verso l’altro lato del campo che non ha raggiunto la destinazione, venendo deviato da Niang con Embiid che ha poi recuperato il pallone , decretando la vittoria dei Sixers dopo quella (anch'essa di un punto) raggiunta a Salt Lake City solo 24 ore prima.

Coach Ham difende Westbrook, che si lamenta di un fallo

La decisione di Westbrook — autore della sua 198^ tripla doppia in carriera con 20 punti, 14 rimbalzi e 11 assist — di tenere il pallone per sé senza andare a cercare un LeBron James da 35 punti e 15/23 al tiro fino a quel momento ha fatto storcere il naso a molti, ma coach Darvin Ham ha difeso a spada tratta il suo playmaker. "Sotto di uno con la palla nelle mani di Westbrook in uno contro uno contro Embiid? Prendo quello scenario tutti i giorni della settimana e due volte la domenica [un modo di dire americano che sta a significare "sempre e in ogni caso", ndr]. Sono assolutamente a mio agio con una scelta del genere, credetemi". Russell Westbrook invece dopo il match ha spiegato il motivo per cui non è riuscito a tirare: "Embiid mi stava tenendo il polso, per quello non sono riuscito ad alzare le braccia e tirare. Era fallo, ma va bene così. Non è un possesso a decidere una partita di 48 minuti". Sarà anche così, ma i Lakers dopo cinque vittorie in fila hanno inanellato tre ko consecutivi, e se vogliono tenere in vita l’obiettivo di agganciare la post-season hanno bisogno di cambiare marcia in fretta.