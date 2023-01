Draymond Green mette nel mirino Adam Silver

Non capita tutti i giorni, neppure se ti chiami Draymond Green, di avere un'intera pagina a te dedicata sul New York Times. Ma l'intervista all'irruente ala dei Golden State Warriors si è meritata questo risalto anche in virtù delle dure parole che lo stesso Green ha avuto per i tifosi dei Boston Celtics e (neppure troppo indirettamente) per la NBA stessa. Oggetto della lamentela del n°23 degli Warriors sono ancora i cori offensivi ricevuti dal pubblico del TD Garden di Boston in occasione delle ultime finali NBA, un trattamento che evidentemente Green non ha ancora dimenticato: "Di solito non ci faccio più caso, anche se questo non vuol dire che non mi dia fastidio", esordisce Green. "Ma posso permettermi di restarci male ogni volta che accade? No. E allora non fai altro che adattarti e andare avanti. A Boston, però, durante le ultimi finali mi hanno preso con la guardia abbassata, perché gli insulti non erano mai stati così sgradevoli. Non avevo mai ricevuto così tanti insulti apertamente razzisti, è stato davvero qualcosa di diverso dal solito". Un fastidio accentuato anche dalla posizione "permissiva" assunta a suo dire dalla NBA al riguardo: "I cori che ho dovuto subire sono stati addirittura glorificati dalla lega. Ho sentito gente della NBA considerare OK una cosa del genere, dire che fa parte del gioco".