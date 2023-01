HIGHLIGHTS NBA

Lakers rimontati dai Kings, Memphis 11 in fila

I Lakers si fanno rimontare 14 punti di vantaggio dai Kings senza Sabonis e perdono nonostante i 32 punti di LeBron James. Memphis batte Cleveland e conquista l'undicesima vittoria consecutiva, ma Denver tiene il passo superando Minnesota con la coppia Jokic (in tripla doppia)-Murray. Utah travolge i Clippers con 34 punti del rientrante Lauri Markkanen (3 per Simone Fontecchio nel finale), Trae Young vince la sfida con Luka Doncic. Vittorie per Washington, Charlotte e Oklahoma City

MEMPHIS GRIZZLIES-CLEVELAND CAVALIERS 115-114 | Undicesima vittoria consecutiva per i Grizzlies, che resistono alla rimonta da -19 dei Cavs e sigillano la vittoria nell’ultimo minuto di gioco. È Steven Adams con un rimbalzo offensivo a dare ai suoi il vantaggio a 16 secondi dalla fine, con Dillon Brooks che sul possesso decisivo stoppa la conclusione da tre tentata da Darius Garland, il migliore dei suoi con 24 punti per sopperire all’assenza di Donovan Mitchell. Per i Grizzlies sono sempre Desmond Bane (25) e Ja Morant (24) a guidare la truppa

NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 105-116 | Bradley Beal torna in campo dopo cinque gare di assenza e segna il primo tiro della sua partita per dare il vantaggio agli Wizards che da quel momento in poi non si voltano più indietro, guidati dai suoi 18 punti in 29 minuti insieme ai 27 di Kyle Kuzma (anche 13 rimbalzi e 7 assist) e i 22 dell’ex di serata Kristaps Porzingis (in doppia doppia con 11 rimbalzi) per sbancare il Madison Square Garden