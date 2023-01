Kyrie Irving show: 48 punti e vittoria sui Jazz

Prestazione clamorosa a Salt Lake City per la stella di Brooklyn, che guida i suoi al primo successo dopo l'infortunio di Durant interrompendo una striscia di quattro sconfitte in fila. Irving segna 21 dei suoi 48 punti nel solo quarto quarto, in cui mette dentro quattro triple. "Sento che siamo cresciuti come squadra", ha spiegato a fine partita

"Era semplicemente in un altro mondo, in una zona speciale e continuava a segnare grandi tiri ancora e ancora". Nic Claxton sintetizza bene l'incredibile prestazione di Kyrie Irving nella vittoria di Brooklyn in casa dei Jazz. Irving ha chiuso con 48 punti (massimo in stagione), 11 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate, tirando 18/29 dal campo con 8/15 dall'arco. In particolare la stella dei Nets si è accesa nel quarto quarto, in cui ha messo a referto 21 punti con quattro triple trascinando i suoi alla prima vittoria dall'infortunio di Kevin Durant. Dopo il problema al ginocchio di KD erano infatti arrivate quattro sconfitte in fila per Brooklyn, che aveva assoluta necessità di una vittoria che gli permette di mantenere il quarto posto a Est con una partita di vantaggio sui Cavs. Decisivi nel successo sui Jazz (Fontecchio non entrato) anche i 20 punti proprio di Claxton che ha rifilato anche quattro stoppate.