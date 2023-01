Banchero segna 15 punti, ma Magic ko a Washington

Altra prestazione incolore - nonostante i 15 punti a referto - per Paolo Banchero, che non riesce a incidere come vorrebbe contro Washington in un match in cui Orlando concede davvero troppo in difesa e perso dai Magic senza restare aggrappati alla sfida nella ripresa. Il talento n°5 di passaporto italiano chiude con 5/12 dal campo, 1/4 dall’arco, quattro assist e un solo rimbalzo in 28 minuti; stanco per l’impegno in back-to-back che ha in parte limitato l’impatto della squadra della Florida