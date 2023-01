highlights nba

Cadono Denver e Memphis, pazzesca rimonta Lakers

Si fermano entrambe le squadre leader della Western Conference, Denver battuta in casa da OKC col canestro decisivo di Shai Gilgeous-Alexander, Memphis sconfitta a Phoenix per mano del rientrante Chris Paul. I Lakers perdono di 32 il secondo quarto eppure escono vincenti da Portland, con un secondo tempo da 75-41. Un super Kyrie Irving trascina Brooklyn alla vittoria sul campo di Golden State, vincono Clippers e Miami, 4° ko in fila per i Knicks

DALLAS MAVERICKS-L.A. CLIPPERS 98-112 | Prova di forza dei Clippers, che provano a lasciarsi alle spalle un periodo difficile vincendo in casa di Doncic. Gli ospiti riescono a limitare il candidato MVP, che ha bisogno di 21 tiri per segnare 29 punti e con soli 4 assist, in una partita in cui i Mavs non arrivano neanche ai 100 punti. Anche Tim Hardaway Jr. (22) e Spencer Dinwiddie (21) superano quota 21, ma nessun altro dei Mavs supera la doppia cifra e i Clippers scappano via con un ultimo quarto da 33-19, infliggendo ai texani il settimo ko nelle ultime dieci

Kawhi Leonard sente l’aria della sfida di playoff (le due squadre si sono affrontate nel 2020 e nel 2021) e sale di livello, mettendone 30 con 10/18 al tiro, 3/4 dalla lunga distanza e 7/7 ai liberi, con alcune giocate decisive nella metà campo offensiva. A dargli man forte ci sono i 21 di Paul George e i 19 di Norman Powell per una delle migliori vittorie stagionali dei Clippers, trovando solo la quarta vittoria nel mese di gennaio (non vincevano due gare in fila dal 26-27 dicembre) a fronte di sette sconfitte