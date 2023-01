Mitchell sbaglia l'ultimo tiro: "Avevo i crampi"

Giocare al Madison Square Garden è sempre speciale, ancora di più per uno come Donovan Mitchell, cresciuto a New York e che in estate sembrava destinato a giocare per i Knicks. Alla fine però non se ne fece nulla, e l'ex Utah è finito a Cleveland. Si può quindi immaginare che ci tenesse particolarmente ad essere in campo, anche se reduce da uno stiramento all'inguine che lo ha tenuto fuori tre gare. Mitchell è partito regolarmente in quintetto, giocando una buona partita (24 punti, 8 rimbalzi, 8 assist con 9/24 dal campo) ma chiudendo in riserva, colpito da crampi a entrambe le gambe. Anche per quello - ha spiegato dopo la sconfitta dei Cavs 105-103 - è stato stoppato due volte nell'ultimo minuto e 18, sbagliando poi il tiro del possibile pareggio contrastato da Hartenstein nell'ultima azione. "Nel finale ho sentito di nuovo il dolore all'inguine - ha detto - e avevo i crampi a tutte e due le gambe, così è difficile, ma la colpa della sconfitta è mia. Avevamo giocato una buona partita fino a quel punto, ma io non ho fatto quello che dovevo fare e dipende solo da me". Dopo l'ultimo tiro finito corto Mitchell è rimasto a lungo a terra tenendosi le gambe prima di lasciare il campo. "L'inguine ora fa male come quando mi ero fatto male - ha spiegato - ora vedremo come va. Sono deluso perché mi sentitvo abbastanza bene per tornare, e arrivare così negli ultimi cinque secondi di partita mi fa arrabbiare"