LeBron, 46 punti con 9/14 da tre contro i Clippers

highlights nba

Lakers travolti nel derby, Boston perde a Miami

Stratosferico LeBron James che segna 46 punti con 9/14 dall'arco contro i Clippers, in un derby però perso dai Lakers sprofondati in avvio (77 punti concessi nel primo tempo) e incapaci di risalire. Miami supera in volata Boston, tripla doppia e canestro decisivo per Nikola Jokic contro New Orleans, un tiro libero segnato da Kyle Kuzma condanna Dallas al ko nonostante i 41 punti di Luka Doncic. New York vince contro Cleveland, Phoenix travolge Charlotte, Indiana batte in rimonta Chicago

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 98-95 | Prestazione da All-Star per Bam Adebayo, protagonista assoluto della vittoria Heat in volata sui Celtics e autore del jumper del sorpasso a 20.4 secondi dalla sirena, ciliegina sulla torta di una prestazione da 30 punti e 15 rimbalzi - arma letale con cui Miami piazza il 15-0 di parziale nel quarto periodo, risalendo da -10 e mandando in tilt l’attacco di Boston, inchiodato a 13 punti nell’ultima frazione (il dato peggiore dell’intera stagione per la miglior squadra NBA)

I Celtics pagano così dazio a causa della stanchezza mostrata nel finale, inevitabile vista la rotazione ridotta a disposizione di coach Mazzulla (senza Jaylen Brown, Al Horford, Malcolm Brogdon e Marcus Smart): in campo a portare le croce è ancora una volta Jayson Tatum, autore di 31 punti con 9/18 al tiro, 14 rimbalzi e sette assist, mentre Payton Pritchard resta sul parquet per 42 minuti e chiude con 10 punti a referto, al fianco dei 23 raccolti da Derrick White conditi con sei assist e 7/17 dal campo