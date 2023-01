Il numero 3 era fuori da un mese e mezzo per un problema al piede destro. Contro gli Spurs è partito dalla panchina - cosa che non gli succedeva dal 2013 - restando sul parquet 26 minuti, che gli sono bastati per mettere a referto 21 punti, 12 rimbalzi e 4 stoppate. "Sono felice per lui, e anche per noi...", ha commentato coach Ham a fine partita

Ottime notizie per i Los Angeles Lakers: Anthony Davis è tornato sul parquet dopo il lungo stop per infortunio e ha dimostrato di poter essere subito determinante. AD era fuori da metà dicembre , alle prese con una frattura da stress al piede destro . Nella sfida interna contro San Antonio è partito dalla panchina, giocando 26 minuti in cui ha segnato 21 punti, tirando 7/15 dal campo e 6/7 ai liberi. Per lui anche 12 rimbalzi e una grande presenza a difesa del ferro, con 4 stoppate rifilate agli avversari. "Sono felice per lui prima di tutto - ha detto coach Darvin Ham a fine partita - so quanto è stato frustrante per lui stare fuori, soprattutto pensando al livello a cui stava giocando. Ora non faremo follie con il minutaggio , vedremo man mano come vanno le cose". L'allenatore gialloviola ha anche avuto un momento di vero terrore quando Davis ha messo male il piede destro - quello infortunato - ricadendo a terra dopo un tiro tentato. " Stavo per svenire - ha detto Ham - ma mi ha subito detto che stava bene, e ho tirato un gorsso sospiro di sollievo".

"Non partivo dalla panchina dalle Olimpiadi 2012"

Dopo la vittoria Davis ha commentato la strana senzazione - quasi inedita per lui - di non partire in quintetto. "E' una cosa nuova per me, prima della partita ho detto che era dalle Olimpiadi 2012 che non mi succedeva" (in realtà AD era partito una volta dalla panchina anche nel dicembre 2013, nel suo secondo anno a New Orleans). Sulle sensazioni in campo dopo il lungo stop ha invece spiegato: "Ho un po' testato l'acqua, perché anche se mi stavo allenando lì puoi controllare il ritmo, in partita no. Devi andare al massimo per competere ed è diverso". "Comunque - ha cocluso - il piede sta bene, la caviglia (dopo la piccola distorsione) è ok, e il corpo ha risposto bene". Ora i Lakers con il suo rientro e l'arrivo di Hachimura (12 punti al debutto) sperano di riuscire a risalire la classifica della Western Conference, che li vede al momento al 13esimo posto, fuori anche dal play-in.