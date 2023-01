KD critica Shaq: la risposta di O'Neal è crudele

Durante la diretta televisiva di TNT, Shaquille O’Neal aveva ammesso candidamente di non conoscere Rui Hachimura perché "se non sei uno dei primi dieci giocatori NBA, non so chi sei". Una frase che ha portato Kevin Durant a mettere in dubbio le conoscenze cestistiche del quattro volte campione NBA, il quale però su Twitter ha risposto toccando Durant su un punto dolente

Nel suo lavoro come analista per TNT, ci si aspetterebbe che Shaquille O’Neal sia informato su tutti i giocatori della NBA, o quantomeno che si informi quando accade un movimento di mercato. Dopo lo scambio che ha portato Rui Hachimura ai Los Angeles Lakers, però, il quattro volte campione NBA ha ammesso candidamente di non conoscere il giocatore giapponese, sostenendo che "se non sei uno dei primi 10 giocatori NBA, non so chi sei… Non guardo di certo i Bullets [vecchio nome della squadra di Washington, ndr] o gli Wizards". Quella che con ogni probabilità era una battuta – per quanto non famoso, Hachimura è stato pur sempre una scelta in Lottery solo pochi Draft fa – si è trasformata però in un’occasione per Kevin Durant per prendere in giro Shaq: riprendendo le parole della leggenda, KD su Twitter ha scritto "Shaquille non sa niente di basket?".