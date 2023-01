NBA Sundays: Charlotte-Miami alle 19 su Sky Sport

Sulla carta non dovrebbe esserci partita: i Miami Heat sono sesti nella Eastern Conference e dopo un inizio di stagione difficile stanno attraversando il loro miglior momento dell’anno , forti di tre successi consecutivi e di un mese di gennaio da 9-4 per tornare sei partite sopra il 50% di vittorie. Charlotte invece riesce a malapena a lasciarsi alle spalle i Detroit Pistons nei bassifondi della Eastern Conference , senza mai dare l’impressione di poter competere per qualcosa di più di una scelta in Lottery (possibilmente molto buona). Ma ogni partita NBA fa storia a sé e specialmente quelle dei matinée della domenica sanno essere sorprendenti : per questo non si possono fare pronostici nella sfida che vedrà opporsi gli Hornets di LaMelo Ball agli Heat di Jimmy Butler a partire dalle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi .

Per la verità anche gli Hornets sono reduci da una buonissima vittoria contro i Chicago Bulls, ritrovando LaMelo Ball e Gordon Hayward in campo dopo diverse gare di assenza. Terry Rozier è stato il miglior realizzatore dei suoi con 28 punti, mentre Mason Plumlee ha allungato a sei le gare consecutive con almeno 15 punti realizzati per la prima volta nella sua carriera. Charlotte manca l’appuntamento con due vittorie consecutive davanti al proprio pubblico addirittura da inizio dicembre, e vorrà di certo vendicare le due sconfitte subite per mano di Miami nei primi due precedenti stagionali di metà novembre. Gli Heat, in compenso, hanno vinto le ultime tre gare con uno scarto complessivo di 12 punti, di cui l’ultima nel derby della Florida contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero. Per scoprire chi avrà la meglio tra Hornets e Heat l’appuntamento è fissato per le ore 19 in diretta su Sky Sport NBA.