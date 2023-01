Non accennano a placarsi le polemiche relative al mancato fischio a favore di LeBron James sul finire dei tempi regolamentari della gara tra Lakers e Celtics , poi vinta da Boston in overtime. Se la superstar gialloviola è tornato sulla chiamata arbitrale pubblicando tra le "stories" del suo account Instagram un video inequivocabile ( taggando lo stesso Tatum sull'immagine della mano del giocatore dei Celtics a contatto con il suo braccio, con il commento "stoppata buona" ), a stretto giro "social" è arrivata anche la risposta del n°0 biancoverde : "Ieri è stata una serata 'sfuocata' ", ha scritto Tatum alludendo alla svista arbitrale . "Ma complimenti per la gran partita". A chiudere definitivamente i conti è arrivato anche il tweet di ammissione di "colpa" da parte degli arbitri NBA : "Come tutti anche gli arbitri compiono degli errori. Ne abbiamo fatto uno sul finire della gara della scorsa serata, e per noi è straziante . Si tratta di un fischio che peserà tantissimo e ci causerà diverse notti insonni , dato che cerchiamo di essere i migliori arbitri possibili".

leggi anche

LeBron furioso: fallo non visto sul tiro decisivo

Un messaggio che nella scelta delle parole - "as we strive to be the best" - riecheggia curiosamente proprio uno dei "mantra" della carriera di LeBron James, quel "Strive for greatness" che più volte la superstar di Akron ha scritto a pennarello anche sulle sue scarpe di gioco. Non che questo possa allievare in qualsiasi modo la sua sofferenza...