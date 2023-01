I 53 punti di Luka Doncic sul campo di Detroit - la sua seconda prestazione stagionale dopo i 60 rifilati ai New York Knicks in overtime - non sono arrivati senza qualche parolina di accompagnamento. Anzi, più di una parolina. Fin dal primo quarto, infatti, la superstar dei Dallas Mavericks ha iniziato un fitto trash talk con uno degli assistenti allenatori di coach Casey in panchina, Jerome Allen. Ex giocatore (visto per quasi un decennio anche in Italia), Allen si è costruito la sua reputazione di giocatore duro sui playground di Philadelphia prima di meritarsi anche il soprannome di "Leave him alone, Jerome" ("meglio lasciarlo stare...") sul rettangolo di asfalto più famoso d'America, quello del Rucker Park di New York. "Ha avuto subito qualcosa da dire, fin dal primo quarto - ha raccontato Doncic, riferendosi proprio ad Allen - e voi sapete che se qualcuno mi dice qualcosa, io non mi faccio pregare a rispondere. Non mi va di dire le parole esatte che ha utilizzato, ma per me non c'è problema: fa tutto parte della pallacanestro, e di sicuro mi ha stimolato a dare il massimo". Ecco, non una bella idea per i Pistons, visti i 53 recapitati dal n°77 di Dallas in faccia alla difesa di coach Casey.