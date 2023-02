L'ex giocatore dei Miami Heat, fuori dal gennaio 2021 e allontanato nel marzo di due anni fa dopo le frasi antisemite pronunciate durante una diretta streaming mentre giocava ai videogame, ha fatto un provino con i Lakers - oltre che pubblica ammenda in un'intervista che sembra essere il viatico per un suo potenziale ritorno in campo, forse come aggiunta al roster gialloviola

Scelta al primo giro al Draft NBA, ma fuori dal 2021 - dopo che una frase di troppo durante uno streaming live di una partita ai videogiochi lo ha costretto a restare fuori dalla lega: Meyers Leonard , ora pienamente recuperato dagli infortuni sia alla spalla che alla caviglia che lo hanno limitato nelle scorse due stagioni, ha parlato di quanto successo dopo aver pronunciato una inaccettabile frase antisemita : “Mi sento come se stessi vivendo un brutto sogno: non c’è una singola particella d’odio nel mio corpo e so di aver commesso un errore enorme. Ho avuto la terribile impressione che tutta la mia vita e quello per cui ho lavorato per decenni si fosse distrutto nel giro di qualche istante. Non volevo offendere nessuno, né tantomeno infangare la sensibilità e il ricordo riguardo milioni di persone morte”. Un uomo pentito di quanto fatto, che si è reso contro forse con un pizzico di ritardo della gravità del suo gesto (costatagli già due anni d’assenza dalla NBA).

In campo per 447 partite in carriera in NBA, giocatore da 5.6 punti e 3.9 rimbalzi di media, a 30 anni spera che la sua avventura nella lega non sia finita: il workout con i Lakers ha dato ottime risposte anche sotto l’aspetto fisico e l’ex giocatore degli Heat, che ha imparato la lezione, preferisce non rispondere a chi gli fa notare disparità di trattamento tra lui e Kyrie Irving (che aveva invitato alla visione di un film del 2018, che avallava complotti e dalle trame chiaramente antisemite). “Posso parlare soltanto di quanto successo nel mio caso e non posso fare altro che sottolineare che l’antisemitismo è un problema reale e radicato all’interno della cultura di tante persone: bisogna educare e far conoscere la storia e come sono andate realmente le cose”.