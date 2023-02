Piove sul bagnato, potrebbe dire qualcuno. Perché dopo la carriera avuta in NBA da Michael Jordan, durante la quale ha gaudagnato in stipendi qualcosa come 90 milioni di dollari, la sua ricchezza non accenna a calare. Anzi. È notizia di queste ore che grazie agli utili riportati da Jordan Brand nell'anno fiscale 2022 (5.1 miliardi di dollari), nelle casse di MJ sono entrati oltre 250 milioni di dollari, in virtù di un accordo con Nike che gli versa il 5% dei guadagni fatturati sul brand ispirato al suo nome. Una sorta di assegno annuale che finisce nelle tasche del leggendario n°23 di Chicago, visto che anche nel 2021 le entrate di Jordan Brand (in crescita del 31% sul mercato rispetto al 2020) avevano sfiorato i 5 milardi di dollari (4.8 per l'esattezza). Cifre che fanno impallidire i guadagni da giocatore di MJ (in un'epoca in cui i contratti non erano ricchi come quelli attuali) e che hanno portato la stima del patrimonio dell'ex giocatore a 1.7 miliardi di dollari, secondo quanto calcolato da "Forbes". Un binomio talmente vincente, quello sviluppato fin dal 1984 tra Michael Jordan e Nike, che un pezzo grosso di Hollywood come Ben Affleck ha accettato di dirigere da regista l'imminente "Air", un film che vedrà la sua uscita nelle sale di tutta America il prossimo 5 aprile.