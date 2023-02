Nets, il sostituto di Irving è in casa: Cam Thomas

Come faranno i Brooklyn Nets senza Kyrie Irving a restare competitivi? La risposta per la dirigenza e lo staff tecnico della squadra di New York potrebbe essere molto più vicina di quanto immaginato: bastava voltarsi verso la panchina e lasciare più spazio e minuti e Cam Thomas; protagonista indiscusso delle ultime due gare dei Nets, rimaneggiati per uomini a disposizione e costretti a modificare la rotazione. Contro Washington tre giorni fa, poche ore dopo l’esplosione del caso Irving (rimasto per quel motivo fuori dal match), Thomas aveva chiuso con 44 punti una super prestazione da 16/23 al tiro in 29 minuti, con 4/5 dall’arco, 8/9 ai liberi, cinque rimbalzi e cinque assist. Una prestazione da massimo in carriera durata meno di 72 ore, visto che la scelta n°27 al Draft 2021 da parte dei Nets ha concesso il bis anche contro i Clippers (stavolta partendo titolare, visto lo straordinario stato di forma): 47 punti con 15/29 al tiro, 7/11 dall’arco - alcune dal palleggio di puro talento - 10/11 dall’arco, quattro rimbalzi e tre assist. Non è bastato il suo sforzo per battere la squadra di Los Angeles, ma soltanto per far scattare qualche interrogativo nella testa della dirigenza Nets.