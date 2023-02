Klay Thompson, 42 punti con 12 triple contro OKC

highlights nba

Golden State batte OKC, vincono Boston e Milwaukee

Klay Thompson segna 42 punti con 12 triple e guida Golden State al comodo successo contro i Thunder, successo Bucks a Portland, Jayson Tatum (34 punti) trascina Boston a Detroit, un super Cam Thomas da 47 punti non basta a Brooklyn contro i Clippers di George&Leonard. Cleveland batte a domicilio Washington, tutto facile per Chicago contro San Antonio, Keegan Murray chiude con 30 punti e otto triple nella vittoria Kings a Houston, Dallas - senza Doncic e in attesa di Irving - passa a Salt Lake City contro i Jazz

DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS 99-111 | Tornano a sorridere i Celtics - battuti in quattro delle precedenti sei gare, ma vincenti a Detroit grazie al parziale del terzo quarto (30-19) che lancia Boston nell’ennesimo match complicato per i Pistons che non vanno oltre i 21 punti di Bojan Bogdanovic e la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di Isaiah Stewart in quello che è l’ottavo ko nelle ultime dieci partite per i padroni di casa

Parte piano e poi conclude in crescendo la sfida Jayson Tatum, autore di 34 punti (terzo per prestazioni da 30+ punti in stagione, dietro soltanto a Doncic e Gilgeous-Alexander) con 11/24 al tiro, 11 rimbalzi, sei assist e +16 di plus/minus. “Sapevamo che sarebbe tornato a rendere come un All-Star”, spiega coach Casey, nonostante un primo tempo con 10 tiri sbagliati e tanti falli quanti canestri dal campo (3). Senza Jaylen Brown al suo fianco, a segnare punti fondamentali ci pensano Derrick White (23) e Sam Hauser (15) - alla prima da titolare nei 2 anni a Boston